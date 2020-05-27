MSB açıkladı! Patlama sonrası 1 askerimiz şehit oldu
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MSB açıkladı! Patlama sonrası 1 askerimiz şehit oldu

MSB: "27 Mayıs 2020 tarihinde İdlib bölgesinde icra edilen yol kontrol devriyesi esnasında arama bölgesinin 250 metre güneyinde meydana gelen ve sebebi henüz tespit edilemeyen bir patlamanın tesiri ile kahraman bir silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılmış, ancak yapılan...

MSB açıkladı! Patlama sonrası 1 askerimiz şehit oldu
27.05.2020 19:07 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:10

MSB: "27 Mayıs 2020 tarihinde İdlib bölgesinde icra edilen yol kontrol devriyesi esnasında arama bölgesinin 250 metre güneyinde meydana gelen ve sebebi henüz tespit edilemeyen bir patlamanın tesiri ile kahraman bir silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılmış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. "

(İHA)

Kaynak: İHA

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