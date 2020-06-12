MSB "Açık Deniz Eğitimi" öncesi hazırlık görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de 8 saat süren Açık Deniz Eğitimi'nde görev alan uçakların ve personelin uçuş öncesi hazırlık görüntülerini paylaştı.
12.06.2020 22:52 | Son Güncelleme: 12.06.2020 22:58
Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de 8 saat süren Açık Deniz Eğitimi'nde görev alan uçakların ve personelin uçuş öncesi hazırlık görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından, Akdeniz'de 8 saat süren ve başarılı şekilde icra edilen Açık Deniz Eğitimi'nde görev alan uçakların ve personelin uçuş öncesi hazırlık görüntülerini paylaştı.
(İHA)
Kaynak: İHA