MSB "Açık Deniz Eğitimi" öncesi hazırlık görüntülerini paylaştı
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MSB "Açık Deniz Eğitimi" öncesi hazırlık görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de 8 saat süren Açık Deniz Eğitimi'nde görev alan uçakların ve personelin uçuş öncesi hazırlık görüntülerini paylaştı.

12.06.2020 22:52 | Son Güncelleme: 12.06.2020 22:58

Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de 8 saat süren Açık Deniz Eğitimi'nde görev alan uçakların ve personelin uçuş öncesi hazırlık görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından, Akdeniz'de 8 saat süren ve başarılı şekilde icra edilen Açık Deniz Eğitimi'nde görev alan uçakların ve personelin uçuş öncesi hazırlık görüntülerini paylaştı.

(İHA)

MSB 'Açık Deniz Eğitimi' öncesi hazırlık görüntülerini paylaştı

Kaynak: İHA

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