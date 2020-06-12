MSB: "Açık Deniz Eğitimi" öncesi hazırlık görüntülerini paylaştı MSB: "Açık Deniz Eğitimi" öncesi hazırlık görüntülerini paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de 8 saat süren Açık Deniz Eğitimi'nde görev alan uçakların ve personelin uçuş öncesi hazırlık görüntülerini paylaştı.

MSB: "Açık Deniz Eğitimi" öncesi hazırlık görüntülerini paylaştı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de 8 saat süren Açık Deniz Eğitimi'nde görev alan uçakların ve personelin uçuş öncesi hazırlık görüntülerini paylaştı.

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Akdeniz'de 8 saat süren ve başarılı şekilde icra edilen Açık Deniz Eğitimi'nde görev alan uçakların ve personelin uçuş öncesi hazırlık görüntülerini paylaştı.

Kaynak: İHA