MSB: "Açık Deniz Eğitimi" öncesi hazırlık görüntülerini paylaştı
MSB: "Açık Deniz Eğitimi" öncesi hazırlık görüntülerini paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de 8 saat süren Açık Deniz Eğitimi'nde görev alan uçakların ve personelin uçuş öncesi hazırlık görüntülerini paylaştı.
12.06.2020 22:39 | Son Güncelleme: 12.06.2020 23:46
MSB: "Açık Deniz Eğitimi" öncesi hazırlık görüntülerini paylaştı
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de 8 saat süren Açık Deniz Eğitimi'nde görev alan uçakların ve personelin uçuş öncesi hazırlık görüntülerini paylaştı.
MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Akdeniz'de 8 saat süren ve başarılı şekilde icra edilen Açık Deniz Eğitimi'nde görev alan uçakların ve personelin uçuş öncesi hazırlık görüntülerini paylaştı.
Kaynak: İHA