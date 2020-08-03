MSB: Abu Dabi yönetimini ve bu yönetimi destekleyen hükümetleri aklıselime davet ediyoruz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MSB: Abu Dabi yönetimini ve bu yönetimi destekleyen hükümetleri aklıselime davet ediyoruz

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Bahreyn Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın gerçekleri yansıtmadığı belirtilerek, "Arap halkı bizim dostumuzdur, kardeşimizdir.

MSB: Abu Dabi yönetimini ve bu yönetimi destekleyen hükümetleri aklıselime davet ediyoruz
03.08.2020 18:57 | Son Güncelleme: 03.08.2020 19:48

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Bahreyn Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın gerçekleri yansıtmadığı belirtilerek, "Arap halkı bizim dostumuzdur, kardeşimizdir. Abu Dabi yönetimini ve bu yönetimi destekleyen hükümetleri aklıselime davet ediyoruz" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 31 Temmuz 2020 tarihinde El Cezire televizyonunda yayımlanan mülakatta sorulan sorulara verdiği cevaba ilişkin Bahreyn Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın gerçekleri yansıtmadığı bildirildi. Açıklamada, "Abu Dabi yönetiminin Suriye, Libya, Yemen ve Afrika Boynuzu gibi bölgelerde Birleşmiş Milletler Sözleşmesi başta olmak üzere evrensel kuralları ve ahlaki değerleri çiğneyerek yürüttüğü istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri yapıcı olarak nitelemek ve bunlara verdiğimiz haklı tepkiyi Arap kardeşlerimize yapılmış gibi göstermek talihsiz ve beyhude bir gayrettir. Arap halkı bizim dostumuzdur, kardeşimizdir. Abu Dabi yönetimini ve bu yönetimi destekleyen hükümetleri aklıselime davet ediyoruz. Bahreynli yöneticilere bugün yanında durdukları devlet ve milletlerin yakın tarihte bu bölgede yaptıklarını hatırlatmaktan hicap duyarız. Bölgesel barış, istikrar ve güvenlik darbecilerin değil, hukuk ve meşruiyetin yanında yer alınarak savunulabilir" denildi.

'AMACIMIZ, BAĞIMSIZ EGEMEN VE MÜREFFEH BİR LİBYA'DIR'

Türkiye'nin Libya ile 500 yıla varan ortak tarihi, kültürü, anlayış ve inançları bulunduğuna dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi: "Türkiye, 'Libya Libyalılarındır' prensibiyle hareket etmektedir. Amacımız, Milli Mutabakat Hükümetinin öncülüğünde, tüm Libyalıları kapsayan toprak bütünlüğü ve ulusal birliği sağlanmış, bağımsız egemen ve müreffeh bir Libya'dır. Türkiye, darbecilerin değil, BM tarafından tanınan meşru Milli Mutabakat Hükümeti'nin daveti ve Uluslararası Hukuk'a uygun olarak imzalanmış ikili anlaşmalar çerçevesinde Libya'da bulunmaktadır. Türkiye bugüne kadar verdiği askeri eğitim, yardım ve danışmanlık desteğini sağlamaya kararlılıkla devam edecektir."


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları Ekonomi
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar yeniden askıya alındı Ekonomi
Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar yeniden askıya alındı
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi Spor
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu 3. Sayfa
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi 3. Sayfa
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi Politika
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi
Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı
Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 995 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 995 yeni vaka tespit edildi
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Vaka sayısında patlama olabilir ve yasaklar gelebilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Vaka sayısında patlama olabilir ve yasaklar gelebilir
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Olay çirkin bir hal alırsa bunun sorumluluğunu üstlenmeliler
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Olay çirkin bir hal alırsa bunun sorumluluğunu üstlenmeliler
Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü
Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'u darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'u darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı
Adana'da su kuyusu faciası: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Adana'da su kuyusu faciası: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Evde görülen et yiyen örümcek korkuttu
Evde görülen et yiyen örümcek korkuttu
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'den iddiaları güçlendiren sözler: İktidara da muhalefete de karşıyım
Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'den iddiaları güçlendiren sözler: İktidara da muhalefete de karşıyım
Salgın araştırması tüm bildiklerimizi unutturacak cinsten! Virüs dünyaya sadece Çin'den yayılmamış
Salgın araştırması tüm bildiklerimizi unutturacak cinsten! Virüs dünyaya sadece Çin'den yayılmamış
'Türkiye'de genç oyuncuya sabır yok' diyen Eddie Newton'dan G.Saray itirafı: İngiltere'de en çok tanınan kulüp
"Türkiye'de genç oyuncuya sabır yok" diyen Eddie Newton'dan G.Saray itirafı: İngiltere'de en çok tanınan kulüp
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
Tırın kaputunda seyahat eden kişi görenleri şaşırttı
Tırın kaputunda seyahat eden kişi görenleri şaşırttı
Kıraathane işleten genç, bıraktığı notla helallik isteyip ortadan kayboldu
Kıraathane işleten genç, bıraktığı notla helallik isteyip ortadan kayboldu
Evrim Keklik'ten 'Survivor All Star'a katılır mısın?' sorusuna tek kelimelik yanıt
Evrim Keklik'ten "Survivor All Star'a katılır mısın?" sorusuna tek kelimelik yanıt
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Hulusi Akar Ümit Dündar Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Beyonce Sezen Aksu İrem Derici Orhan Gencebay
Spor Caner Erkin Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Servet Yardımcı Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla İzmir Bakan Beşiktaş Instagram
Şu an buradasınız: MSB: Abu Dabi yönetimini ve bu yönetimi destekleyen hükümetleri aklıselime davet ediyoruz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.8.2020 20:21:47. #1.14#
title