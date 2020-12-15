MSB: "(ABD'nin yaptırım kararı) Müttefiklerimizden, ülkemizin ve milletimizin güvenlik ihtiyaçlarını görmelerini, anlamalarını beklemek hakkımızdır."
15.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:54
MSB: "(ABD'nin yaptırım kararı) Müttefiklerimizden, ülkemizin ve milletimizin güvenlik ihtiyaçlarını görmelerini, anlamalarını beklemek hakkımızdır.
MSB: "(ABD'nin yaptırım kararı) Müttefiklerimizden, ülkemizin ve milletimizin güvenlik ihtiyaçlarını görmelerini, anlamalarını beklemek hakkımızdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten