Msb: abd ile kara devriyesi başladı (2)

08.09.2019 13:12

PLANLANDIĞI ŞEKİLDE İCRA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde başlayan ilk müşterek kara devriyesinin planlandığı şekilde icra edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personelinin ilk müşterek kara devriyesi planlandığı şekilde icra edildi" denildi.



Kaynak: DHA