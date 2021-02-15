Son dakika haberi! "ABD Büyükelçisi Satterfield, Gara'da yaşanan katliamdan PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit etmiştir"

Milli Savunma Bakanlığı, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'nin Gara'da 13 kişinin şehit edilmesinden terör örgütü PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile bu akşam (15 Şubat) Milli Savunma Bakanlığında bir görüşme yapılmıştır. Görüşmede ABD Büyükelçisi Satterfield, Gara'ya düzenlenen harekatta şehit olan personelimiz ve harekat sırasında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşımız için taziyelerini sunmuş; Gara'da yaşanan katliamdan terör örgütü PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit etmiştir" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı