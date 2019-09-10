MSB: "ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen M. Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler...
MSB: "ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen M. Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas W. Bergeson başkanlığındaki ABD askeri heyeti, Genelkurmay Başkanlığı Karargahındaki temaslarını tamamladı.
10.09.2019 15:29
MSB: "ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen M. Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas W. Bergeson başkanlığındaki ABD askeri heyeti, Genelkurmay Başkanlığı Karargahındaki temaslarını tamamladı." - ANKARA
Kaynak: İHA