MSB: "ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen M. Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler...

MSB: "ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen M. Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler...

MSB: "ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen M. Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas W. Bergeson Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölge kapsamında Genelkurmay Karargahına bir ziyaret gerçekleştirecek.

10.09.2019 10:01
MSB:

MSB: "ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen M. Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas W. Bergeson Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölge kapsamında Genelkurmay Karargahına bir ziyaret gerçekleştirecek." - ANKARA

Kaynak: İHA
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