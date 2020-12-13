MSB: "A400M uçağının retrofit faaliyetlerinin İspanya dışında ilk olarak Kayseri'deki 2.Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yapılması planlanmaktadır."
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MSB: "A400M uçağının retrofit faaliyetlerinin İspanya dışında ilk olarak Kayseri'deki 2.Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yapılması planlanmaktadır."

13.12.2020 10:59 | Son Güncelleme: 13.12.2020 11:02
MSB:

MSB: "A400M uçağının retrofit faaliyetlerinin İspanya dışında ilk olarak Kayseri'deki 2.Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yapılması planlanmaktadır.

MSB: "A400M uçağının retrofit faaliyetlerinin İspanya dışında ilk olarak Kayseri'deki 2.Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yapılması planlanmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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