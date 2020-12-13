MSB: "A400M uçağının retrofit faaliyetlerinin İspanya dışında ilk olarak Kayseri'deki 2.Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yapılması planlanmaktadır."
13.12.2020 10:59 | Son Güncelleme: 13.12.2020 11:02
MSB: "A400M uçağının retrofit faaliyetlerinin İspanya dışında ilk olarak Kayseri'deki 2.Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yapılması planlanmaktadır.
MSB: "A400M uçağının retrofit faaliyetlerinin İspanya dışında ilk olarak Kayseri'deki 2.Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yapılması planlanmaktadır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe