MSB:  9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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MSB:  9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MSB:  9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açıp, saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açıp, saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

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