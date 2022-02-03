MSB: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açıp, saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açıp, saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
Demirören Haber Ajansı - Güncel