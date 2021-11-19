MSB: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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MSB: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MSB: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde toplam 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde toplam 9 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabında yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! 3'ü Pençe Kaplan bölgesinde, 2'si Barış Pınarı ve 4'ü Zeytin Dalı bölgelerinde olmak üzere toplam 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA, -


Pençe Kaplan, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 9 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Kaplan, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

 Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, 3'ü Pençe Kaplan, 2'si Barış Pınarı, 4'ü Zeytin Dalı bölgelerinde olmak üzere toplam 9 PKKYPG'li teröristin etkisiz hale...

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, 3'ü Pençe Kaplan, 2'si Barış Pınarı, 4'ü Zeytin Dalı bölgelerinde olmak üzere toplam 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale...

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