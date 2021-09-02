MSB: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MSB: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine ateş açan teröristlere ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiğini ve ilk belirlemelere göre 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine ateş açan teröristlere ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiğini ve ilk belirlemelere göre 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk topçusundan PKK/YPG'ye tam isabet. Barış Pınarı bölgesine güneyden ateş açan teröristlere ateş destek vasıtalarımız ile etkili karşılık verildi. Ateş açan terör mevzileri tam isabetle vurularak ilk belirlemelere göre en az 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika: MSB: Barış Pınarı bölgesine güneyden ateş açan teröristlere ait mevziler tam isabetle vurularak ilk belirlemelere göre en az 9 PKK/YPG'li terörist...
Son dakika: MSB: Barış Pınarı bölgesine güneyden ateş açan teröristlere ait mevziler tam isabetle vurularak ilk belirlemelere göre en az 9 PKK/YPG'li terörist...
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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