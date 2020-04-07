MSB: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 8, Fırat Kalkanı bölgesine de taciz atışı yapan 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 8, Fırat Kalkanı bölgesine de taciz atışı yapan 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Kaynak: DHA