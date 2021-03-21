MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
21.03.2021 09:59 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:03
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırıda bulunan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırıda bulunan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Komandolarımıza güneyden ateş açan PKK/YPG'li teröristlere anında karşılık verilerek, saldırıda bulunan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı