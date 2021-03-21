MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

21.03.2021 09:59 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:03
MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırıda bulunan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırıda bulunan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Komandolarımıza güneyden ateş açan PKK/YPG'li teröristlere anında karşılık verilerek, saldırıda bulunan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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