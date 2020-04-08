MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Fırat Kalkanı bölgesinde taciz atışı yapan ve Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan toplam 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
08.04.2020 18:55 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:55
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Fırat Kalkanı bölgesinde taciz atışı yapan ve Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan toplam 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist ile Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
ANKARA, -
Kaynak: DHA