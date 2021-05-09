Son dakika! MSB: "8 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi"
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Son dakika! MSB: "8 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi"

İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK KARATAŞ - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara'da 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara'da 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde 8 PKK'lı teröristin gerçekleştirilen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık sosyal medya hesabından "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" ifadeleri ile hava harekatının görüntülerini paylaştı. - ANKARA

Son dakika! MSB: '8 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi'
Son dakika! MSB: '8 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi'
Son dakika! MSB: '8 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi'
Son dakika! MSB: '8 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK KARATAŞ

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