MSB: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
12.01.2021 11:02 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:07
MSB: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist düzenlenen başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı