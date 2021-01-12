MSB: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

12.01.2021 11:02 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:07
MSB: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist düzenlenen başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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