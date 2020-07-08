MSB: 7 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 7 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
08.07.2020 10:55 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:39
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 7 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı" denildi.
Kaynak: DHA