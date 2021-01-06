MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

06.01.2021 10:22 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:27
MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı ve sızma girişimini daha engelledi. 7 PKK/YPG'li terörist daha emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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