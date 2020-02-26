MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Haberler » Güncel » MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haber

MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan ve Kandil dağ kadrosundan olduğu belirlenen 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

26.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:19
MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan ve Kandil dağ kadrosundan olduğu belirlenen 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızca, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, biri sözde lider olmak üzere Kandil dağ kadrosundan olduğu belirlendi" denildi. 

ANKARA,


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler