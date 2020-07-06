MSB 7 adet antitank mayını tespit edilerek imha edildi
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MSB 7 adet antitank mayını tespit edilerek imha edildi

MSB: 7 adet antitank mayını tespit edilerek imha edildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa Suruç Şehit Er Emrah Çalkın ile Kilis Şehit Er Kemal Yanık Hudut Karakolları sorumluluk bölgelerinde tespit edilen 7 adet antitank mayınının imha edildiğini açıkladı.

MSB 7 adet antitank mayını tespit edilerek imha edildi
06.07.2020 22:15 | Son Güncelleme: 06.07.2020 22:26

MSB: 7 adet antitank mayını tespit edilerek imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa Suruç Şehit Er Emrah Çalkın ile Kilis Şehit Er Kemal Yanık Hudut Karakolları sorumluluk bölgelerinde tespit edilen 7 adet antitank mayınının imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimizin (ÖMAT), Suruç Şehit Er Emrah Çalkın ile Kilis Şehit Er Kemal Yanık Hudut Karakolları sorumluluk bölgelerinde yaptıkları mayın/el yapımı patlayıcı aramasında, 7 adet antitank mayını tespit edilerek imha edildi" denildi.


Kaynak: DHA

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