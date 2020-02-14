MSB: 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
MSB: 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, İdlib'de 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği açıklandı.
14.02.2020 09:11 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:11
MSB: 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, İdlib'de 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği açıklandı.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir" denildi.
ANKARA,
Kaynak: DHA