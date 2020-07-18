MSB: 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını bildirdi Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini...

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını bildirdi Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı" denildi. Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA