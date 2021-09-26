MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/ Ypg'li teröristin, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı teşebbüsü daha akamete uğratıldı. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Barış Pınarı bölgesinde 6 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

 Son dakika haber | MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haber | MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

 Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKKYPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Haber: MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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