MSB:  6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MSB:  6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB:  6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "PKK/YPG'li teröristlerin 5 Ağustos'ta, Fırat Kalkanı bölgesindeki sivil bir vinci ve sivil bir ambulansı tanksavar füzesiyle vurması cezasız kalmadı. Ateş destek vasıtalarımızla yapılan atışlarla 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin sivil vinç ve ambulansa tanksavar füzesi atarak 2 masum sivili katleden terörist olduğu tespit edildi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

TSK, Suriye'nin kuzeyinde 6 teröristi etkisiz hale getirdi
TSK, Suriye'nin kuzeyinde 6 teröristi etkisiz hale getirdi
MSB: Fırat Kalkanı bölgesindeki vinç ve ambulansı tanksavar füzesiyle vuran ve 2 sivili katleden teröristin de arasında olduğu 6 PKK/YPG'li etkisiz...
MSB: Fırat Kalkanı bölgesindeki vinç ve ambulansı tanksavar füzesiyle vuran ve 2 sivili katleden teröristin de arasında olduğu 6 PKK/YPG'li etkisiz...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mahmut Özer İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Gülben Ergen Yılmaz Erdoğan
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Fatih Terim Caner Erkin Rıza Kayaalp
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MSB:  6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 10:57:37. #1.16#

title