MSB: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin, icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
23.06.2020 21:00 | Son Güncelleme: 23.06.2020 22:11
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin, icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü vurgulandı. Açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
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Görüntü dökümü: MSB'nin paylaştığı görüntüler
Haber: ANKARA, -
Kaynak: DHA