Msb: 6'ncı ortak hava devriyesi gerçekleştirildi

Msb: 6'ncı ortak hava devriyesi gerçekleştirildi

Suriye'de, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; 6'ncı ortak hava devriyesi planlandığı şekilde gerçekleştirildi.

21.09.2019 13:45
Msb: 6'ncı ortak hava devriyesi gerçekleştirildi

Suriye'de, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; 6'ncı ortak hava devriyesi planlandığı şekilde gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; 6'ncı ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi" denildi.
 

ANKARA,


Kaynak: DHA
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