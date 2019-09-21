Msb: 6'ncı ortak hava devriyesi gerçekleştirildi

Msb: 6'ncı ortak hava devriyesi gerçekleştirildi

SURİYE'de, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; 6'ncı ortak hava devriyesi planlandığı şekilde gerçekleştirildi.

21.09.2019 13:35
Msb: 6'ncı ortak hava devriyesi gerçekleştirildi

SURİYE'de, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; 6'ncı ortak hava devriyesi planlandığı şekilde gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; 6'ncı ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi" denildi.


 

Kaynak: DHA
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