MSB: "6 bin 578 paket kaçak sigara ele geçirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hudut birlikleri tarafından Van/Çaldıran hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 6 bin 578 paket kaçak sigara ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hudut birlikleri tarafından Van/Çaldıran hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 6 bin 578 paket kaçak sigara ele geçirildiğini bildirdi. MSB, resmi sosyal medya hesabı üzerinden, "Hudut Birliklerimiz tarafından Van/Çaldıran hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 6 bin 578 paket kaçak sigara ele geçirildi" bilgisini paylaştı. Söz konusu paylaşımda, ele geçilen kaçak sigaralara ilişkin fotoğraflara da yer verildi. (İHA) Kaynak: İHA