MSB: "6 bin 578 paket kaçak sigara ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hudut birlikleri tarafından Van/Çaldıran hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 6 bin 578 paket kaçak sigara ele geçirildiğini bildirdi.
11.05.2020 17:30 | Son Güncelleme: 11.05.2020 17:30
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hudut birlikleri tarafından Van/Çaldıran hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 6 bin 578 paket kaçak sigara ele geçirildiğini bildirdi.
MSB, resmi sosyal medya hesabı üzerinden, "Hudut Birliklerimiz tarafından Van/Çaldıran hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 6 bin 578 paket kaçak sigara ele geçirildi" bilgisini paylaştı. Söz konusu paylaşımda, ele geçilen kaçak sigaralara ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
(İHA)
Kaynak: İHA