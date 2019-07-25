MSB: "6 aylık hizmet süresini tamamlayarak terhise hak kazanan 122 bin yükümlünün tamamı terhis...

MSB: "6 aylık hizmet süresini tamamlayarak terhise hak kazanan 122 bin yükümlünün tamamı terhis...

MSB: "6 aylık hizmet süresini tamamlayarak terhise hak kazanan 122 bin yükümlünün tamamı terhis edilerek, güvenli bir şekilde memleketlerine gönderilmesi sağlandı"

MSB:

MSB: "6 aylık hizmet süresini tamamlayarak terhise hak kazanan 122 bin yükümlünün tamamı terhis edilerek, güvenli bir şekilde memleketlerine gönderilmesi sağlandı" - ANKARA

Kaynak: İHA
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