MSB: "6 aylık hizmet süresini tamamlayarak terhise hak kazanan 122 bin yükümlünün tamamı terhis...
MSB: "6 aylık hizmet süresini tamamlayarak terhise hak kazanan 122 bin yükümlünün tamamı terhis edilerek, güvenli bir şekilde memleketlerine gönderilmesi sağlandı"
MSB: "6 aylık hizmet süresini tamamlayarak terhise hak kazanan 122 bin yükümlünün tamamı terhis edilerek, güvenli bir şekilde memleketlerine gönderilmesi sağlandı" - ANKARA
Kaynak: İHA
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13:08 MSB: "6 aylık hizmet süresini tamamlayarak terhise hak kazanan 122 bin yükümlünün tamamı terhis...