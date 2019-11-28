MSB: 593 Suriyeli kardeşimiz gönüllü ve güvenli şekilde Tel Abyad'daki evlerine döndü

28.11.2019 10:28 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:28

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin baskısından kaçarak Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus'a sığınan 593 Suriye vatandaşının gönüllü ve güvenli şekilde Tel Abyad'daki evlerine döndüğünü bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"Suriyeli kardeşlerimizin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki evlerine dönüşleri devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin baskısından kaçarak Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Cerablus'a sığınan 593 Suriyeli kardeşimiz gönüllü ve güvenli şekilde Tel Abyad'daki evlerine dönüş yaptı."

MSB'nin paylaşımında Suriyeli vatandaşların Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki evlerine dönüşlerine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA