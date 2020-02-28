MSB: 56 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
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MSB: 56 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de Türk askerine yönelik saldırının ardından 56 rejim unsurunu etkisiz hale getirdi.

28.02.2020 23:34 | Son Güncelleme: 28.02.2020 23:34
MSB: 56 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, 'de Türk askerine yönelik saldırının ardından 56 rejim unsurunu etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; Ateş altına alınan rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın imha edildiği, 56 rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir."

Kaynak: AA

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