MSB: "51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildi"
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MSB: "51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib bölgesinden alınan son bilgilere göre 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

11.02.2020 19:49 | Son Güncelleme: 11.02.2020 19:49
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, bölgesinden alınan son bilgilere göre 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığının hesabından yapılan paylaşımda, "İdlib bölgesinden alınan son bilgilere göre 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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