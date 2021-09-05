MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap bölgesinde eylem hazırlığındayken tespit edilen 2 PKK'lı terörist olmak üzere toplam 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap bölgesinde eylem hazırlığındayken tespit edilen 2 PKK'lı terörist olmak üzere toplam 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçik Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla etkisiz hale getirilirken Zap bölgesinde eylem hazırlığındayken tespit edilen 2 PKK'lı terörist de hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Pençe Şimşek bölgesinde 3 PKK'lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla, Zap bölgesinde eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist de hava...
MSB: Pençe Şimşek bölgesinde 3 PKK'lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla, Zap bölgesinde eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist de hava...
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