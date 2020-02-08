MSB: 5 PKK/YPG'li terörist teslim oldu
Haberler » Güncel » MSB: 5 PKK/YPG'li terörist teslim oldu - Haber

MSB: 5 PKK/YPG'li terörist teslim oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden kaçan PKK/YPG'li 5 teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.

08.02.2020 14:09 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:10
MSB: 5 PKK/YPG'li terörist teslim oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'nin kuzeyinden kaçan PKK/YPG'li 5 teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li terörist daha Mardin/Nusaybin ve Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu" denildi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler