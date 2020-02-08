MSB: 5 PKK/YPG'li terörist teslim oldu

08.02.2020 14:09 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:10

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden kaçan PKK/YPG'li 5 teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li terörist daha Mardin/Nusaybin ve Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu" denildi.

Kaynak: DHA