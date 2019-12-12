MSB: 5 PKK/YPG'li terörist teslim oldu
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MSB: 5 PKK/YPG'li terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG'li teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

12.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:42
MSB: 5 PKK/YPG'li terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG'li teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmelerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG'li terörist de Nusaybin'deki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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