MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kaplan' bölgesinde 1 PKK'lı terörist ile 'Barış Pınarı' bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kaplan' bölgesinde 1 PKK'lı terörist ile 'Barış Pınarı' bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mücadelemiz sürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirilirken, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist de ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Taciz, YPG, PKK, Güncel, Haberler

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