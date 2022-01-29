MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor. Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Milli, YPG, PKK, Güncel, Haber

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