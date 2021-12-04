Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
AA / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri
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