MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 4'ü Barış Pınarı, 1'i de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 4'ü Barış Pınarı, 1'i de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin saldırı hazırlığına fırsat verilmedi. Huzur ve güvenliğin teminatı olan kahraman komandolarımız; 4'ü Barış Pınarı, 1'i de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
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