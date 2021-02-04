MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
04.02.2021 09:47 | Son Güncelleme: 04.02.2021 09:51
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı