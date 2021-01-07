MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
07.01.2021 14:36 | Son Güncelleme: 07.01.2021 14:40
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılara izin vermedik, vermeyeceğiz. Bölgede huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist daha ateş destek vasıtalarımız ile etkisiz hale getirildi" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı