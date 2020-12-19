MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

19.12.2020 11:14 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:19
MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Barış Pınarı' bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Barış Pınarı' bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 11:22:03. #1.15#
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