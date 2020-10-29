MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

29.10.2020 17:34 | Son Güncelleme: 29.10.2020 17:39
MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde toplam 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde toplam 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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