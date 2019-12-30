MSB: 5 PKK'lı terörist teslim oldu
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MSB: 5 PKK'lı terörist teslim oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, PKK'lı 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

30.12.2019 09:15 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:15
MSB: 5 PKK'lı terörist teslim oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'lı 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, 1 PKK/YPG'li terörist Kızıltepe'deki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.


Kaynak: DHA
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