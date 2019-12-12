MSB: 5 PKK'lı terörist teslim oldu
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MSB: 5 PKK'lı terörist teslim oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 5 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

12.12.2019 11:59 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:59
MSB: 5 PKK'lı terörist teslim oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 5 'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG'li terörist de Nusaybin'deki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.


Kaynak: DHA
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