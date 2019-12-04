MSB: 5 PKK'lı terörist Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu
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MSB: 5 PKK'lı terörist Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twıtter adresinde yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

04.12.2019 21:41 | Son Güncelleme: 04.12.2019 21:41
MSB: 5 PKK'lı terörist Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu

'nın Twıtter adresinde yapılan açıklamaya göre, 'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 'lı terörist 'de güvenlik güçlerine teslim oldu. 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu." 

ANKARA  


Kaynak: DHA
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