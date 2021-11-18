MSB: 5 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi - Haberler
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MSB: 5 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MSB: 5 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, SİHA'lar ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 Pkk'lı teröristin, Siha'lar ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA'larımızın düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek" denildi.


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