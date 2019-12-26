MSB: 5 PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu
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MSB: 5 PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 5 PKK'lı teröristin örgütten kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

26.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:57
MSB: 5 PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 5 'lı teröristin örgütten kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, Suriye barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist Nusaybin'de güvenlik güçlerimize teslim oldu" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: DHA
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